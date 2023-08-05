Россия вывела в Черное море фрегат-носитель "калибров", в небо взлетели 7 бомбардировщиков Ту-95

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"К малому ракетному кораблю в Черном море добавился снаряженный фрегат. Общее количество "калибров", которое применимо - 16. Будьте бдительны, не пренебрегайте мерами безопасности. До окончания тревоги не оставляйте укрытий!", - пишет ОК.

Командование также сообщает, что зафиксирована активность вражеской стратегической авиации: 7 бомбардировщиков Ту-95 взлетели с аэродрома Оленья.

Истребители могут нести ракеты х-101 и х-555.

Воздушные Силы предупредили об угрозе ударных БПЛА в Херсонской области.