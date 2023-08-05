Россия вывела в Черное море фрегат-носитель "калибров", в небо взлетели 7 бомбардировщиков Ту-95
Вечером субботы, 5 августа, российские террористы активизировались в Черном море, а в небо взлетели 7 бомбардировщиков Ту-95
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"К малому ракетному кораблю в Черном море добавился снаряженный фрегат. Общее количество "калибров", которое применимо - 16. Будьте бдительны, не пренебрегайте мерами безопасности. До окончания тревоги не оставляйте укрытий!", - пишет ОК.
Командование также сообщает, что зафиксирована активность вражеской стратегической авиации: 7 бомбардировщиков Ту-95 взлетели с аэродрома Оленья.
Истребители могут нести ракеты х-101 и х-555.
Воздушные Силы предупредили об угрозе ударных БПЛА в Херсонской области.
- После 18:00 субботы, 5 августа 2023 года, армией РФ было выпущено по территории Украины по меньшей мере три волны крылатых ракет. В первом случае это были "калибры", во втором и третьем речь шла о "кинджалах".
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