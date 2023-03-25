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Россия уменьшила количество ракетоносителей в Черном море, однако угроза атак остается высокой

25 мартa, 2023 суббота
12:28
война с Россией

По состоянию на утро 25 марта российская армия снизила количество ракетоносителей на боевом дежурстве в Черном море, однако угроза атак остается на высоком уровне

Об этом сообщила пресс-служба ОК "Юг".

Так, по их данным, корабельная группировка России в Черном море уменьшилась до 10 единиц. Надводные ракетоносители завели в пункты базирования.

По состоянию на утро 25 марта в море находятся два подводных ракетоносителя. Общий залп "Калибров" – до восьми.

"Угроза ракетных атак остается на высоком уровне. Продолжаем боевую работу и отслеживание вражеской авиации", – говорится в сообщении.

  • По состоянию на 23 марта Россия удерживает в Черном море 15 кораблей, среди них 2 надводных и 2 подводных ракетоносителя, общий залп может достигать 24 крылатых ракет типа "Калибр".
Новости
Украина
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