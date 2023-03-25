Россия уменьшила количество ракетоносителей в Черном море, однако угроза атак остается высокой

Об этом сообщила пресс-служба ОК "Юг".

Так, по их данным, корабельная группировка России в Черном море уменьшилась до 10 единиц. Надводные ракетоносители завели в пункты базирования.

По состоянию на утро 25 марта в море находятся два подводных ракетоносителя. Общий залп "Калибров" – до восьми.

"Угроза ракетных атак остается на высоком уровне. Продолжаем боевую работу и отслеживание вражеской авиации", – говорится в сообщении.