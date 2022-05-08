Россия тратит около $900 млн в день на войну в Украине – Newsweek
Уже третий месяц, как русская армия совершила полномасштабное вторжение. Известно, что для поддержания этого наступления РФ тратит около $900 млн. в день.
Об этом информирует Newsweek, со ссылкой на главного редактора военного информагентства SOFREP Шона Спунтса.
SOFREP подсчитал, что в $900 млн входят: выплаты российским военным, их амуниция, боеприпасы и ракеты, восстановление утраченной или поврежденной техники.
Шон Спунтс считает, что РФ также заплатила по $1,5 млн за каждую из крылатых ракет.
Также часть денег Россия могла потерять из-за санкций. Экономика испытает эту нехватку в течение следующих лет.
- С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне потеряли 25 100 военных, 199 самолетов, 155 вертолетов, 122 танков и 2713 боевых бронированных машин.
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