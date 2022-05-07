Потери врага перевалили за 25 тысяч военных убитыми, - Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне потеряли 25 100 военных, 199 самолетов, 155 вертолетов, 122 танков и 2713 боевых бронированных машин
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины вfacebook .
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 07 мая ориентировочно составили:
Личного состава – около 25 100 человек ликвидировано (+200 в сутки),
Танк ‒ 1122 (+12) единиц,
Боевых бронированных машин ‒ 2713 (+27),
Артиллерийских систем – 509 (+7),
Реактивных систем залпового огня – 172 (+1),
Средства противовоздушной обороны – 84 (+1),
Самолетов – 199 (+0),
Вертолетов – 155 (+0),
Автомобильной техники и автоцистерн – 1934 (+8),
Корабли/катера - 11 (+0),
Беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня – 341 (+17),
Специальная техника – 38 (+0),
Крылатые ракеты – 90 (+0).
В Генштабе отметили, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались в Слобожанском операционном районе.
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