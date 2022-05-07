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Потери врага перевалили за 25 тысяч военных убитыми, - Генштаб ВСУ

7 мая, 2022 суббота
10:54
война с Россией

С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне потеряли 25 100 военных, 199 самолетов, 155 вертолетов, 122 танков и 2713 боевых бронированных машин

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины вfacebook .

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 07 мая ориентировочно составили:

Личного состава – около 25 100 человек ликвидировано (+200 в сутки),

Танк ‒ 1122 (+12) единиц,

Боевых бронированных машин ‒ 2713 (+27),

Артиллерийских систем – 509 (+7),

Реактивных систем залпового огня – 172 (+1),

Средства противовоздушной обороны – 84 (+1),

Самолетов – 199 (+0),

Вертолетов – 155 (+0),

Автомобильной техники и автоцистерн – 1934 (+8),

Корабли/катера - 11 (+0),

Беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня – 341 (+17),

Специальная техника – 38 (+0),

Крылатые ракеты – 90 (+0).

В Генштабе отметили, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались в Слобожанском операционном районе.

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погибшие
Генштаб
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