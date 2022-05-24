Об этом заявил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник в эфире всеукраинского марафона.

Он подчеркнул, что Россия потерпела стратегическое поражение на первом этапе своей агрессии, и поэтому генеральный штаб вооруженных сил РФ был вынужден пересмотреть свои цели.

"Они уже не так амбициозны. Россия уже очень сократила свои аппетиты. Сейчас они пытаются полностью взять под контроль административные границы Донецкой, Луганской, а также Херсонской областей, они пытаются окружить там группировку украинских войск и обеспечить устойчивый сухопутный коридор с временно оккупированной территорией АР Крым ", - сказал Мотузяник.

"Россия осуществляет подготовку к длительной военной операции... Сейчас мы наблюдаем самую активную фазу полномасштабной агрессии, которую Россия развязала против нашего государства", - рассказал спикер МОУ.

Ситуация на фронте, по словам Мотузяника, "чрезвычайно сложна, потому что сейчас решается, пожалуй, судьба этой страны".

Тяжелее всего - в Донецком операционном районе и на Славянском направлении. "Оккупанты фактически в круглосуточном режиме бьют артиллерией, авиацией, обстреливают жилые кварталы. Также Россия сейчас ищет определенные новые рубежи, откуда и куда она может наносить ракетные и бомбовые удары, в том числе с территории Беларуси и с территории Крыма. Эти тяжелые бои , которые сейчас продолжаются на Востоке, и станут итогом этой войны", - сказал спикер оборонного ведомства.

Миллиардер Джордж Сорос считает , что вторжение России в Украину могло стать началом третьей мировой войны.

Президент Владимир Зеленский отметил 24 мая, что переговоры с Россией остановлены, пока их войска не вернутся к линии фронта по состоянию на 24 февраля.

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