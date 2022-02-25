Россия планирует оцепить Киев и угрожать ему, - Блинкен

Об этом госсекретарь США заявил на специальном заседании ОБСЕ, передает CNN.



"Действия России являются оскорблением демократии, прав человека, человеческой порядочности, - утверждает Блинкен. В течение месяцев Россия притворялась дипломатией, настаивая, что не собиралась вторгнуться в Украину. Все время Кремль готовил эту хладнокровную атаку, масштабов которой в Европе не было со времен Второй мировой войны».



По словам Блинкена, планы РФ оцепить и угрожать украинской столице приведут к массовым нарушениям прав человека.



"Члены этой организации и все международное сообщество теперь ясно видят полный отказ России от обязательств, которые она взяла перед миром, и мы этого никогда не забудем", - сказал он.

Напомним, 23 февраля сайты органов власти Украины подверглись массовой кибератаке. 23 февраля около 16:00 официальные страницы Кабмина, Верховной Рады, МИД и Закарпатской ОГА перестали быть доступными для пересмотра.

23 февраля главари "ЛДНР" Пасечник и Пушилин обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о военной помощи , обвинив Украину в агрессии.

В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении "специальной военной операции" против Украины и призвал украинских военных "немедленно сложить оружие и уходить домой".

Украинские войска просят граждан рассказывать о перемещении войск РФ.

Пользователи соцсетей сообщают, что около 03:00 25 февраля возле Киева возобновились взрывы.

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