Россия планирует оцепить Киев и угрожать ему, - Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что "все доказательства свидетельствуют о том, что Россия намерена окружить Киев и угрожать ему"
Об этом госсекретарь США заявил на специальном заседании ОБСЕ, передает CNN.
"Действия России являются оскорблением демократии, прав человека, человеческой порядочности, - утверждает Блинкен. В течение месяцев Россия притворялась дипломатией, настаивая, что не собиралась вторгнуться в Украину. Все время Кремль готовил эту хладнокровную атаку, масштабов которой в Европе не было со времен Второй мировой войны».
По словам Блинкена, планы РФ оцепить и угрожать украинской столице приведут к массовым нарушениям прав человека.
"Члены этой организации и все международное сообщество теперь ясно видят полный отказ России от обязательств, которые она взяла перед миром, и мы этого никогда не забудем", - сказал он.
- Напомним, 23 февраля сайты органов власти Украины подверглись массовой кибератаке. 23 февраля около 16:00 официальные страницы Кабмина, Верховной Рады, МИД и Закарпатской ОГА перестали быть доступными для пересмотра.
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