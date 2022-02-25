Около 03:00 возле Киева возобновились взрывы, украинские ПВО сбивают ракеты оккупантов
Около 3 утра 25 февраля возле Киева снова слышны взрывы, украинские ПВО продолжают сбивают ракеты оккупантов
Об этом сообщает "Супільне".
Пользователи соцсетей говорят, что взрывы раздаются в районе военного аэродрома в Гостомеле.
Также взрывы были слышны около 3 утра на Оболони, Отрадном, в районах Дорогожичей, Троещины, Петропавловской Борщаговки. Официальных сообщений пока нет.
Около 4:15 были слышны два взрыва, звук слышали в Оболонском и Подольском районах.
Издание "Новинарня" пишет, что в 4:20 сильный взрыв был слышен на Левом берегу, виден из района Осокорков.
В 4:25 раздался еще один взрыв.
"ПВО Киева сбивают ракеты выпущенные оккупантами. Стоим!", - написал нардеп Олексей Гончаренко.
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