Около 03:00 возле Киева возобновились взрывы, украинские ПВО сбивают ракеты оккупантов

Об этом сообщает "Супільне".



Пользователи соцсетей говорят, что взрывы раздаются в районе военного аэродрома в Гостомеле.



Также взрывы были слышны около 3 утра на Оболони, Отрадном, в районах Дорогожичей, Троещины, Петропавловской Борщаговки. Официальных сообщений пока нет.



Около 4:15 были слышны два взрыва, звук слышали в Оболонском и Подольском районах.



Издание "Новинарня" пишет, что в 4:20 сильный взрыв был слышен на Левом берегу, виден из района Осокорков.



В 4:25 раздался еще один взрыв.





"ПВО Киева сбивают ракеты выпущенные оккупантами. Стоим!", - написал нардеп Олексей Гончаренко.





Напомним, 23 февраля сайты органов власти Украины подверглись массовой кибератаке. 23 февраля около 16:00 официальные страницы Кабмина, Верховной Рады, МИД и Закарпатской ОГА перестали быть доступными для пересмотра.

23 февраля главари "ЛДНР" Пасечник и Пушилин обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о военной помощи , обвинив Украину в агрессии.

В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении "специальной военной операции" против Украины и призвал украинских военных "немедленно сложить оружие и уходить домой".

Украинские войска просят граждан рассказывать о перемещении войск РФ.