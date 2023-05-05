В Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Текстовый онлайн
После обеда 5 мая воздушная тревога была объявлена в северных, центральных, восточных и южных областях Украины.
Еспресо.TV в режиме реального времени следит за происходящим. С более подробной информацией можно ознакомиться ниже.
В небе над Мариуполем заметили воздушную цель, направляющуюся в направлении Запорожья.
В Никопольской РГА обратились к жителям населенных пунктов, расположенных на берегу Каховского водохранилища. Просят в эти выходные быть дома и без крайней необходимости не выходить на улицы.
В Киевской ОВА заявили о ракетной опасности.
Карта тревог по состоянию на 16:56. Сирены прозвучали в центральных, восточных и южных областях Украины.
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