Россия назвала неприемлемыми условия МОК о допуске россиян и белорусов к международным соревнованиям
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что озвученные МОК критерии допуска на международные соревнования россиян и белорусов "неприемлемы для Олимпийского комитета России"
Об этом пишет BBC.
"Решение исполкома МОК расцениваем как признание их ошибки, совершенной в момент принятия рекомендаций 28 февраля 2022 года о недопуске россиян и белорусов к международным соревнованиям", - цитирует Позднякова агентство Интерфакс.
РИА Новости добавляет, что Поздняков назвал рекомендации МОК "нарушением прав человека" и "дискриминацией"
По его словам, ОКР не согласен с применением дополнительных процедур допуска в отношении российских спортсменов. А заявленную позицию по недопуску к соревнованиям российских спортсменов, имеющих отношение к военным структурам, Поздняков назвал "уже не просто дискриминацией": "Этот критерий имеет прямую цель создать раскол в спортивном сообществе России", – заявил он.
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила РИА Новости: "Я категорически против нейтрального статуса, тем более много добавок: "кто не поддерживает СВО", "кто не в силовых и военных структурах" и "кто не участвовал в концертах Z". Мое мнение: не нужны нам на таких условиях их международные соревнования!"
Лыжница Вероника Степанова написала в своем телеграм-канале: "А не пошли бы вы на фиг со всеми своими условиями и рекомендациями, уважаемый МОК? Я не позволю ни одной "международной комиссии" разбирать мои взгляды и убеждения и решать, допустить ли меня на Кубок мира . Бегайте сами в таком случае".
- Напомним, сегодня на заседании исполкома МОК комитет так и не определился с допуском атлетов из РФ и Белоруссии на Олимпиаду, но рекомендовал федерациям при определенных условиях разрешить им участвовать в соревнованиях.
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