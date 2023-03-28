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Россия назвала неприемлемыми условия МОК о допуске россиян и белорусов к международным соревнованиям

28 мартa, 2023 вторник
20:42
Спорт

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что озвученные МОК критерии допуска на международные соревнования россиян и белорусов "неприемлемы для Олимпийского комитета России"

Об этом пишет BBC.

"Решение исполкома МОК расцениваем как признание их ошибки, совершенной в момент принятия рекомендаций 28 февраля 2022 года о недопуске россиян и белорусов к международным соревнованиям", - цитирует Позднякова агентство Интерфакс.

РИА Новости добавляет, что Поздняков назвал рекомендации МОК "нарушением прав человека" и "дискриминацией"

По его словам, ОКР не согласен с применением дополнительных процедур допуска в отношении российских спортсменов. А заявленную позицию по недопуску к соревнованиям российских спортсменов, имеющих отношение к военным структурам, Поздняков назвал "уже не просто дискриминацией": "Этот критерий имеет прямую цель создать раскол в спортивном сообществе России", – заявил он.

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила РИА Новости: "Я категорически против нейтрального статуса, тем более много добавок: "кто не поддерживает СВО", "кто не в силовых и военных структурах" и "кто не участвовал в концертах Z". Мое мнение: не нужны нам на таких условиях их международные соревнования!"

Лыжница Вероника Степанова написала в своем телеграм-канале: "А не пошли бы вы на фиг со всеми своими условиями и рекомендациями, уважаемый МОК? Я не позволю ни одной "международной комиссии" разбирать мои взгляды и убеждения и решать, допустить ли меня на Кубок мира . Бегайте сами в таком случае".

  • Напомним, сегодня на заседании исполкома МОК комитет так и не определился с допуском атлетов из РФ и Белоруссии на Олимпиаду, но рекомендовал федерациям при определенных условиях разрешить им участвовать в соревнованиях.

Белорусь
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