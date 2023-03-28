Об этом пишет BBC.

"Решение исполкома МОК расцениваем как признание их ошибки, совершенной в момент принятия рекомендаций 28 февраля 2022 года о недопуске россиян и белорусов к международным соревнованиям", - цитирует Позднякова агентство Интерфакс.

РИА Новости добавляет, что Поздняков назвал рекомендации МОК "нарушением прав человека" и "дискриминацией"

По его словам, ОКР не согласен с применением дополнительных процедур допуска в отношении российских спортсменов. А заявленную позицию по недопуску к соревнованиям российских спортсменов, имеющих отношение к военным структурам, Поздняков назвал "уже не просто дискриминацией": "Этот критерий имеет прямую цель создать раскол в спортивном сообществе России", – заявил он.

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила РИА Новости: "Я категорически против нейтрального статуса, тем более много добавок: "кто не поддерживает СВО", "кто не в силовых и военных структурах" и "кто не участвовал в концертах Z". Мое мнение: не нужны нам на таких условиях их международные соревнования!"

Лыжница Вероника Степанова написала в своем телеграм-канале: "А не пошли бы вы на фиг со всеми своими условиями и рекомендациями, уважаемый МОК? Я не позволю ни одной "международной комиссии" разбирать мои взгляды и убеждения и решать, допустить ли меня на Кубок мира . Бегайте сами в таком случае".