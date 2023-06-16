Глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter подытожил, что сегодняшний удар по столице наибольший на протяжении нескольких недель, таким образом враг еще раз подчеркивает, что не хочет мира.

"Путин "укрепляет доверие", нанеся наибольший ракетный удар по Киеву за последние недели, именно во время визита африканских лидеров в нашу столицу. Российские ракеты - это сообщение Африке: Россия хочет больше войны, а не мира", - написал Кулеба.