По предварительным данным Воздушных сил, во время последней масштабной воздушной тревоги были уничтожены два разведывательных дрона, 6 аэробалистических ракет "Кинжал" и 6 крылатых ракет "Калибр".
Россия наносит массированный ракетный удар по Украине, в Киеве раздались взрывы
В пятницу, 16 июня, российские войска начали наносить удары по Украине. Под прицелом врага оказалась столица, там работает ПВО
Об этом информирует Киевская городская военная администрация .
"В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", - подчеркивают в ведомстве.
Командование Воздушных сил ВСУ пишут о пусках крылатых ракет "калибр" из Черного моря.
Также военные предупреждают о применении баллистического вооружения врагом в районе центра, востока, запада.
Украинцев просят находиться в укрытиях.
Воздушные тревоги начали распространяться по стране около десяти часов.
- Утром спикера Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала , что в акватории Черного моря на боевом дежурстве у врага находился один надводный ракетоноситель с 8 "калибрами".
По всей Украине пошли отбои воздушной тревоги, отбой объявлен в Киеве и области
Воздушные силы ВСУ сообщили о вероятном пуске крылатых ракет с российского Новороссийска
Глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter подытожил, что сегодняшний удар по столице наибольший на протяжении нескольких недель, таким образом враг еще раз подчеркивает, что не хочет мира.
"Путин "укрепляет доверие", нанеся наибольший ракетный удар по Киеву за последние недели, именно во время визита африканских лидеров в нашу столицу. Российские ракеты - это сообщение Африке: Россия хочет больше войны, а не мира", - написал Кулеба.
Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш просит жителей оставаться в укрытиях и напоминает не снимать работу ПВО.
В КМВА сообщили, что в области, на подступах к Киеву работает ПВО.
"Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", - отмечают в ведомстве.
Командование Воздушных сил ВСУ предупреждают о полете баллистических ракет в сторону Киевщины.
Также военные предупреждают о применении баллистического вооружения врагом в районе центра, востока и запада.
Мэр Киева сообщил о взрыве в Подольском районе, ракеты еще летят.
Командование Воздушных сил ВСУ пишет о пусках крылатых ракет "калибр" с Черного моря.
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