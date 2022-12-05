Об этом уполномоченный Верховной Рады прав человека Дмитрий Лубинец написал в телеграмме.

"С февраля по меньшей мере 2 млн 800 украинцев были вынуждены уехать или были депортированы на территорию России", – отметил он.

Омбудсмен добавил, что если кто-то находится в России и нуждается в том, чтобы добраться до безопасной территории, может обращаться за двумя номерами на горячую линию:

0-800-50-17-20 (бесплатно)

+38 044-299-74-08 (если вы за пределами Украины)

По состоянию на 8 ноября, по данным Национального информационного бюро Украины, более 10,5 тысяч детей находились в списке депортированных и принудительно перемещенных Россией. Однако точную цифру принудительно вывезенных из Украины детей установить невозможно.

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