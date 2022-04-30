Росатом пытается взять под полный контроль Запорожскую АЭС, – МАГАТЭ
Международное агентство по ядерной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что российский Росатом хочет взять под полное управление украинскую Запорожскую АЭС в захваченном Энергодаре
Об этом говорится на сайте МАГАТЭ.
Отмечается, что на ЗАЭС направлена группа из восьми специалистов Росатома, требующих от руководства "ежедневных отчетов по конфиденциальным вопросам".
Оккупанты требуют отчеты, связанные с администрированием и управлением, техническим обслуживанием и ремонтом, охраной и контролем доступа, а также обращением с ядерным топливом.
В МАГАТЭ сообщили, что персонал станции работает "под невероятным давлением".
В своем итоговом докладе о ядерной безопасности, безопасности и гарантиях в Украине, который был обнародован вчера, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что ситуация в Запорожье "продолжает оставаться сложной и требует постоянного внимания из-за присутствия российских сил и персонала "Росатома" во время работы, управление остается за украинскими операторами".
- Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что эксперты контролируют уровень радиационного фона в разных частях зоны отчуждения, но на ЧАЭС зафиксировали повреждение сооружений
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