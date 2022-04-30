Росатом пытается взять под полный контроль Запорожскую АЭС, – МАГАТЭ

Об этом говорится на сайте МАГАТЭ.



Отмечается, что на ЗАЭС направлена ​​группа из восьми специалистов Росатома, требующих от руководства "ежедневных отчетов по конфиденциальным вопросам".



Оккупанты требуют отчеты, связанные с администрированием и управлением, техническим обслуживанием и ремонтом, охраной и контролем доступа, а также обращением с ядерным топливом.



В МАГАТЭ сообщили, что персонал станции работает "под невероятным давлением".



В своем итоговом докладе о ядерной безопасности, безопасности и гарантиях в Украине, который был обнародован вчера, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что ситуация в Запорожье "продолжает оставаться сложной и требует постоянного внимания из-за присутствия российских сил и персонала "Росатома" во время работы, управление остается за украинскими операторами".

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что эксперты контролируют уровень радиационного фона в разных частях зоны отчуждения, но на ЧАЭС зафиксировали повреждение сооружений