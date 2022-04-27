На ЧАЭС зафиксировали повреждения построек

Об этом Гросси сообщил на встрече с Владимиром Зеленским.



Глава МАГАТЭ отметил, что лично видел следы определенных рудников в пределах зоны отчуждения и рядом с ее пределами. Гросси зафиксировал повреждения у ряда построек ЧАЭС.



"Мы продолжаем постоянные контакты с национальным регулятором. Сегодня я приехал не один. Со мной приехала группа технических экспертов по вопросам безопасности. Сейчас они работают, делают замеры радиации на месте. Я имел возможность посмотреть на ситуацию на месте", - сказал Рафаэль Мариано Гросси .



Глава МАГАТЭ также отметил важность дальнейшего сотрудничества и поддержки Украины в сложные времена.



"Моя задача, среди прочего, состоит в том, чтобы обеспечить то, что ядерные электростанции страны, важные в мире с точки зрения поставки электроэнергии, не окажутся под угрозой. Именно поэтому МАГАТЭ находится в Украине и будет продолжать свою работу. Сегодня мы согласились, что будем оказывать помощь и проводить специальную работу по восстановлению возможностей инфраструктуры, которая получила повреждения", – говорится в заявлении Рафаэля Мариано Гросси.





1 апреля сообщалось, что оккупанты тяжелой техникой нарушили почву в зоне отчуждения, но она восстановится к лету.