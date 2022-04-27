На ЧАЭС зафиксировали повреждения построек
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что эксперты контролируют уровень радиационного фона в разных частях зоны отчуждения, но на ЧАЭС зафиксировали повреждение сооружений
Об этом Гросси сообщил на встрече с Владимиром Зеленским.
Глава МАГАТЭ отметил, что лично видел следы определенных рудников в пределах зоны отчуждения и рядом с ее пределами. Гросси зафиксировал повреждения у ряда построек ЧАЭС.
"Мы продолжаем постоянные контакты с национальным регулятором. Сегодня я приехал не один. Со мной приехала группа технических экспертов по вопросам безопасности. Сейчас они работают, делают замеры радиации на месте. Я имел возможность посмотреть на ситуацию на месте", - сказал Рафаэль Мариано Гросси .
Глава МАГАТЭ также отметил важность дальнейшего сотрудничества и поддержки Украины в сложные времена.
"Моя задача, среди прочего, состоит в том, чтобы обеспечить то, что ядерные электростанции страны, важные в мире с точки зрения поставки электроэнергии, не окажутся под угрозой. Именно поэтому МАГАТЭ находится в Украине и будет продолжать свою работу. Сегодня мы согласились, что будем оказывать помощь и проводить специальную работу по восстановлению возможностей инфраструктуры, которая получила повреждения", – говорится в заявлении Рафаэля Мариано Гросси.
- 1 апреля сообщалось, что оккупанты тяжелой техникой нарушили почву в зоне отчуждения, но она восстановится к лету.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.93
Покупка 30.93Продажа 32.01
-
EUR
Покупка 33.03Продажа 34.4
- Актуальное
- Важное