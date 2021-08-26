Роналду получил предложение о переходе от финалиста ЛЧ

Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в twitter.

По его информации, "Манчестер Сити" предложил Роналду контракт до 2023 года. Английский клуб готов платить португальцу 15 млн евро в год.

Агент футболиста Жорже Мендеш сейчас находится в Турине и обсуждает детали трансфера с представителями "Ювентуса".

Криштиану Роналду с 2003 до 2009 года выступал за другой английский клуб - "Манчестер Юнайтед", из которого перешел в испанский "Реал".

36-летний португалец с 2018 года выступает за "Ювентус". Роналду сыграл за туринцев 134 матча, забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи. Его контракт с туринцами рассчитан до лета 2022 года.

"Манчестер Сити" в прошлом сезоне вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил другому английскому клубу - "Челси".