Роналду получил предложение о переходе от финалиста ЛЧ
Английский "Манчестер Сити" предложил португальскому форварду "Ювентуса" Криштиану Роналду контракт на два года
Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в twitter.
По его информации, "Манчестер Сити" предложил Роналду контракт до 2023 года. Английский клуб готов платить португальцу 15 млн евро в год.
Агент футболиста Жорже Мендеш сейчас находится в Турине и обсуждает детали трансфера с представителями "Ювентуса".
Криштиану Роналду с 2003 до 2009 года выступал за другой английский клуб - "Манчестер Юнайтед", из которого перешел в испанский "Реал".
36-летний португалец с 2018 года выступает за "Ювентус". Роналду сыграл за туринцев 134 матча, забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи. Его контракт с туринцами рассчитан до лета 2022 года.
"Манчестер Сити" в прошлом сезоне вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил другому английскому клубу - "Челси".
- 25 августа стало известно, что Криштиану Роналду хочет перейти в "Манчестер Сити".
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