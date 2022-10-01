РФ за сутки нанесла по Украине 4 ракетных, 15 авиаударов и совершила более 85 обстрелов с РСЗО, - Генштаб ВСУ
Россияне 30 сентября 4 раза ударили ракетами, 15 - авиацией и более 85 - реактивными системами залпового огня по более чем 50 городам и селам Украины
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .
Оккупанты продолжают сосредотачиваться на попытках полной оккупации Донецкой области и удерживании временно захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Они обстреливают украинские позиции вдоль линии столкновения, ведут воздушную разведку и бьют по гражданской инфраструктуре и домам мирных жителей, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
В течение 30 сентября оккупанты нанесли четыре ракетных и 15 авиационных ударов, совершили более 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам Украины.
От российского огня пострадали более 50 населенных пунктов. В частности, Белогоровка, Новониколаевка, Благодавка, Сухой Ставок и Одрадовка.
На Волынском и Подольском направлениях ситуация существенно не изменилась.
В других направлениях оккупанты обстреляли населенные пункты танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:
- на Слобожанском - в районах Стрелечи, Редкодуба, Кучковки, Охримовки и Ольховатки;
- на Краматорском - в районах Григоровки, Белогоровки, Ивано-Дарьевки, Закотного, Раздолевки и Спорного;
- на Бахмутском - в районах Бахмута, Зайцево, Николаевки Второй и Парасковеевки;
- на Авдеевском - в районах Марьинки, Водяного и Александрополя;
- на Новопавловском - в районах Новоселки, Новополя, Пречистовки и Павловки;
- на Запорожском - в районах Малой Токмачки, Железнодорожного, Гуляйполя и Новоандреевки.
- на Южнобугском под обстрелами из танков, минометов и ствольной артиллерии оказались районы более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Среди них - Степная Долина, Мирное, Сухой Пруд, Ольгино и Архангельское.
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