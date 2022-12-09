Об этом рассказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире Эспрессо.

По ее словам, в Черном море – шторм. Вражеская корабельная группировка постоянно переформатируется.

"В настоящее время в Черном море находится 13 единиц корабельной группировки, но ракетоносителей нет. Россияне снова вывели его в пункты базирования. По всей вероятности, чтобы переснарядить", - подчеркнула Наталья Гуменюк.

Она отметила, что не только массированные ракетные атаки угрожают Украине, но и единичные точечные удары, которые периодически наносит РФ, в том числе с использованием подводных ракетоносителей.

Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" добавила, что в этой связи нужно быть осторожными с сообщениями о возобновлении энергетической инфраструктуры в Украине, ведь РФ может ударить по ней снова.

7 декабря в Черном море находились 13 российских военных кораблей, в том числе ракетоноситель с "калибрами".

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