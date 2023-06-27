РФ ударила ракетами по Краматорску: попали в заведение питания
Во вторник, 27 июня, оккупанты 2 ракетами попали в заведение общепита в Краматорске Донецкой области - председатель ОВА сообщил, что там было большое скопление людей
Об этом Павел Кириленко сказал в эфире телемарафона.
По его словам, обстрел центра города произошел примерно в 19:32, данные о пострадавших и разрушениях уточняются.
"Данные о пострадавших и разрушениях устанавливают. На месте происшествия развернули оперативный штаб, всю необходимую помощь будут оказывать раненым", - сказал он.
Об обстреле также сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Он отметил, что кроме Краматорска под обстрел попало село Беленькое.
- Днем 27 июня российская оккупационная армия нанесла артиллерийские удары по населенным пунктам Запорожской области, в результате чего есть погибший и раненые.
- Также во время воздушной тревоги российская армия дважды обстреляла Полтавскую область. В Кременчугском районе ранение получил ребенок.
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