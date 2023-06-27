РФ ударила ракетами по Краматорску: попали в заведение питания

Об этом Павел Кириленко сказал в эфире телемарафона.

По его словам, обстрел центра города произошел примерно в 19:32, данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

"Данные о пострадавших и разрушениях устанавливают. На месте происшествия развернули оперативный штаб, всю необходимую помощь будут оказывать раненым", - сказал он.

Об обстреле также сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Он отметил, что кроме Краматорска под обстрел попало село Беленькое.