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РФ ударила по рынку в Константиновке: 16 человек погибли, 31 ранен

6 сентября, 2023 среда
17:15
Война с Россией

Днем, 6 сентября, российские террористы ударили по людному месту в Константиновке Донецкой области. В результате обстрела погибли 16 человек, 31 получил ранения. Под завалами до сих пор остаются люди

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Там подтвердили попадание по рынку в центре города и заявили, что в результате обстрела в торговых павильонах произошел пожар. По состоянию на 16:00 от атаки окупантов погибли 16 человек, еще 31 человек получил ранения. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Кроме того, по предварительным данным, россияне повредили 20 магазинов, линии электропередач, админздание и 5 этаж жилого дома. Дотла сгорели легковые автомобили и 8 торговых объектов. Обстріл РФ Костянтинівки 6 вересня

Фото: Офис Генпрокурора

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, среди пострадавших также спасатель.

По состоянию на 16.00 ГСЧС и полиция проводят поисково-спасательную операцию. Продолжается разбор завалов. Под завалами еще находятся люди. Парамедики полиции и врачи оказывают медицинскую помощь травмированным.

Кроме того, пожарные ликвидировали возгорание площадью 300 квадратных метров. Повреждены около 30 торговых павильонов.

росія обстріляла ринок у Костянтинівц

Фото: Игорь Клименко, МВД

Об обстреле Донецкой области сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Телеграмм. Он заявил, что россияне ударили по местному рынку в Константиновке изартиллерии. В результате удара было известно о 16 погибших и много раненых

"Обычный рынок. Магазины. Аптека. Люди, ничем не провинившиеся. Многие раненые. К сожалению, количество погибших и пострадавших может еще возрасти. Когда кто-то в мире еще пытается иметь дело с чем-то российским, это значит закрывать глаза на реальность. Наглость зла. Наглость подлости. Полномасштабная бесчеловечность", - подчеркнул Зеленский.

Президент также опубликовал видео с места обстрела.

Впоследствии премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что среди погибших в результате обстрела Константиновки есть ребенок. Кроме того, россияне ранили по меньшей мере 20 человек.

"Российские войска - это террористы, которым не будет прощения и покоя. За все придет справедливое возмездие", - написал Шмыгаль.

Об обстреле города сообщали корреспонденты Радио Свободы.

Местные медиа публиковали кадры попадания в людное место.

  • Вечером 24 июля оккупанты также обстреляли Константиновку в Донецкой области кассетными боеприпасами, в результате чего 2 человека погибли (в том числе 10-летний мальчик), ранены 7 детей и взрослых.
  • Впоследствии в результате этого российского обстрела в больнице скончалась девочка 2011 года рождения, раненая накануне.
Хронология:
17:11
6 сентября, 2023 среда

Владимир Зеленский заявил во время встречи с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен, что РФ ударила по Константиновке из-за положительных успехов ВСУ во время наступления. Он также подчеркнул, что у места, куда пришелся удар, не было никаких военных объектов.

"Удар просто по рынку, по магазинам, по аптеке. ...Кто знает этот город, тот ориентируется, что это гражданское место. Здесь нет никаких воинских частей и близко. Удар умышленный. Мы понимаем, что они делают – то же, что и было раньше, когда происходят те или иные положительные наступательные шаги украинских сил обороны, в том направлении всегда россияне бьют", - сказал Зеленский.

Президент также опроверг заявления России, что это был удар украинского самолета.

"Это абсолютная ложь. Мы понимаем, что там происходит и какими видами вооружения они ударили по нам. Они всегда бьют в этом регионе. А сейчас они намеренно прицельно ударили по рынку", - заявил он.

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15:55
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, среди погибших в результате обстрела Константиновки есть ребенок. Кроме того, россияне ранили по меньшей мере 20 человек.
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Украина
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