РФ ударила по рынку в Константиновке: 16 человек погибли, 31 ранен

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Там подтвердили попадание по рынку в центре города и заявили, что в результате обстрела в торговых павильонах произошел пожар. По состоянию на 16:00 от атаки окупантов погибли 16 человек, еще 31 человек получил ранения. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Кроме того, по предварительным данным, россияне повредили 20 магазинов, линии электропередач, админздание и 5 этаж жилого дома. Дотла сгорели легковые автомобили и 8 торговых объектов.

Фото: Офис Генпрокурора

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, среди пострадавших также спасатель.

По состоянию на 16.00 ГСЧС и полиция проводят поисково-спасательную операцию. Продолжается разбор завалов. Под завалами еще находятся люди. Парамедики полиции и врачи оказывают медицинскую помощь травмированным.

Кроме того, пожарные ликвидировали возгорание площадью 300 квадратных метров. Повреждены около 30 торговых павильонов.

Фото: Игорь Клименко, МВД

Об обстреле Донецкой области сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Телеграмм. Он заявил, что россияне ударили по местному рынку в Константиновке изартиллерии. В результате удара было известно о 16 погибших и много раненых

"Обычный рынок. Магазины. Аптека. Люди, ничем не провинившиеся. Многие раненые. К сожалению, количество погибших и пострадавших может еще возрасти. Когда кто-то в мире еще пытается иметь дело с чем-то российским, это значит закрывать глаза на реальность. Наглость зла. Наглость подлости. Полномасштабная бесчеловечность", - подчеркнул Зеленский.

Президент также опубликовал видео с места обстрела.

Впоследствии премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что среди погибших в результате обстрела Константиновки есть ребенок. Кроме того, россияне ранили по меньшей мере 20 человек.

"Российские войска - это террористы, которым не будет прощения и покоя. За все придет справедливое возмездие", - написал Шмыгаль.

Об обстреле города сообщали корреспонденты Радио Свободы.

Местные медиа публиковали кадры попадания в людное место.