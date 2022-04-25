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Главная война с Россией РФ планирует организовать "референдум" в Херсоне, чтобы оправдать свою оккупацию, - разведка Великобритании

РФ планирует организовать "референдум" в Херсоне, чтобы оправдать свою оккупацию, - разведка Великобритании

25 апреля, 2022 понедельник
05:37
война с Россией

Для России псевдореферендум в Херсоне является ключевым, чтобы оправдать свою оккупацию юга Украины

Об этом сообщает Министерство обороны Британии со ссылкой на данные разведки.

"Россия планирует организовать "референдум" в городе Херсон, чтобы оправдать свою оккупацию. Город является ключевым для достижения цели России – создать сухопутное сообщение с Крымом и доминировать на юге Украины", - пишут британцы.

  • Украина дала четко понять России, что если в Херсонской области оккупанты проведут "референдум", то это поставит точку в переговорах между странами
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