РФ планирует организовать "референдум" в Херсоне, чтобы оправдать свою оккупацию, - разведка Великобритании

Об этом сообщает Министерство обороны Британии со ссылкой на данные разведки.



"Россия планирует организовать "референдум" в городе Херсон, чтобы оправдать свою оккупацию. Город является ключевым для достижения цели России – создать сухопутное сообщение с Крымом и доминировать на юге Украины", - пишут британцы.

Украина дала четко понять России, что если в Херсонской области оккупанты проведут "референдум", то это поставит точку в переговорах между странами