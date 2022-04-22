Украина поставила России ультиматум: если оккупанты проведут на Херсонщине "референдум", то переговорам конец, - СМИ

Об этом сообщает "Украинская правда".



"Украинское высокопоставленное лицо на условиях анонимности в комментарии сказало, что Украина выдвинула российским переговорщикам ультиматум, что проведение российскими оккупантами так называемого референдума в Херсонской области поставит точку в переговорах", - говорится в сообщении.



Реакция россиян на ультиматум Украины пока не сообщается.

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