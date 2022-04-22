Украина поставила России ультиматум: если оккупанты проведут на Херсонщине "референдум", то переговорам конец, - СМИ
Украина дала четко понять России, что если в Херсонской области оккупанты проведут "референдум", то это поставит точку в переговорах между странами
Об этом сообщает "Украинская правда".
"Украинское высокопоставленное лицо на условиях анонимности в комментарии сказало, что Украина выдвинула российским переговорщикам ультиматум, что проведение российскими оккупантами так называемого референдума в Херсонской области поставит точку в переговорах", - говорится в сообщении.
Реакция россиян на ультиматум Украины пока не сообщается.
- 21 апреля стало известно, что российские захватчики пытаются установить новую власть во временно оккупированных ими населенных пунктах Николаевской области.
- Кроме того, Россия готовит фейковый референдум, чтобы присоединить к территории оккупированного Крыма город Снигиревка Николаевской области.
- В Херсонской области оккупанты уже активизировали подготовку к "референдуму" . Провести его планируется 27 апреля.
- 22 апреля Владимир Мединский, являющийся главой переговорной группы, заявил, что общался с представителем украинской стороны Давидом Арахамией.
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