РФ перекладывает на Украину ответственность за ракетный удар по вокзалу Краматорска, - Центр при СНБО
Оккупанты распространяют фейки, что не используют "Точку-У" и не наносили удар по железнодорожному вокзалу Краматорска
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.
"ЦПД при СНБО Украины сообщает: Россия пытается переложить на Украину ответственность за совершенное в Краматорске преступление", - говорится в заявлении.
Прежде чем появилась информация о ракетном ударе по Краматорску, российские медиа и группы ОРДЛО писали, что "Россия успешно работает по скоплению ВСУ" в Донецкой области.
В ночь на 8 апреля телеграмм-каналы ОРДЛО призвали жителей Краматорска не эвакуироваться поездами, а днем писали, что на вокзале российские военные ликвидируют "боевиков ВСУ". Впоследствии эти сообщения были удалены.
В 10.00 8 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что россияне уничтожили украинских военных и технику на железнодорожных станциях Донбасса. Это более 10 станций на расстоянии 15-20 км друг от друга и, в частности, от Краматорска.
"РФ применяла ракетные комплексы "Точка-У" для провокаций в Луганске и Донецке. Несмотря на заявления кремля, что РФ не использует данный вид вооружения, в феврале во время совместных учений РФ и Беларуси военные тренировались именно на комплексах "Точка-У"", - отметили в ЦПИ.
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