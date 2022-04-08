РФ перекладывает на Украину ответственность за ракетный удар по вокзалу Краматорска, - Центр при СНБО

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.



"ЦПД при СНБО Украины сообщает: Россия пытается переложить на Украину ответственность за совершенное в Краматорске преступление", - говорится в заявлении.



Прежде чем появилась информация о ракетном ударе по Краматорску, российские медиа и группы ОРДЛО писали, что "Россия успешно работает по скоплению ВСУ" в Донецкой области.



В ночь на 8 апреля телеграмм-каналы ОРДЛО призвали жителей Краматорска не эвакуироваться поездами, а днем писали, что на вокзале российские военные ликвидируют "боевиков ВСУ". Впоследствии эти сообщения были удалены.



В 10.00 8 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что россияне уничтожили украинских военных и технику на железнодорожных станциях Донбасса. Это более 10 станций на расстоянии 15-20 км друг от друга и, в частности, от Краматорска.



"РФ применяла ракетные комплексы "Точка-У" для провокаций в Луганске и Донецке. Несмотря на заявления кремля, что РФ не использует данный вид вооружения, в феврале во время совместных учений РФ и Беларуси военные тренировались именно на комплексах "Точка-У"", - отметили в ЦПИ.

8 апреля россияне сбросили ракеты на железнодорожный вокзал Краматорска , когда там находились тысячи человек, пытавшихся эвакуироваться из Донбасса, сообщают о около 39 погибших и более 100 раненых.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне ударили "точкой-У" по вокзалу Краматорска.

Мэр Краматорска заявил, что, если бы россияне попали немного точнее, то погибло бы 4000 человек .

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