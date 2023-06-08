РФ обвинила Украину в подрыве Каховской ГЭС в Международном суде ООН, - российский дипломат
Россия 8 июня обратилась в Международный уголовный суд и обвинила Украину в уничтожении Каховской ГЭС артиллерийскими ударами
Об этом BBC рассказал российский дипломат Александр Шульгин.
"Киевский режим не только нанес массированные артиллерийские удары по дамбе в ночь на 6 июня, но и намеренно поднял уровень воды в Каховском водохранилище до критической отметки", – сказал он.
6 июня Украина проинформировала МКС о подрыве россиянами Каховской ГЭС. Известно, что Международный суд ООН с 6 по 14 июня 2023 года проведет публичные слушания по делу о нарушении Россией по меньшей мере двух конвенций: 6 и 12 июня будет выступать юридическая команда Украины, 8 и 14 июня – России.
Стоит отметить, что издание The New York Times со ссылкой на инженерно-технических специалистов и специалистов по боеприпасам указало на доказательства того, что оккупированная россиянами Каховская ГЭС была взорвана изнутри.
- 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС. Подробно об этом читайте по ссылке.
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