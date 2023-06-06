Дело "Украина против России": в Международном суде ООН начинаются публичные слушания
Международный суд ООН с 6 по 14 июня 2023 г. проведет публичные слушания по делу о нарушении Россией по меньшей мере двух конвенций
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.
Отмечается, что в Гааге состоится два раунда выступлений сторон. 6 и 12 июня выступит юридическая команда Украины, 8 и 14 июня – России. Во время слушаний стороны концентрированно представят свою позицию, изложенную в ходе длительной стадии обмена письменными документами, которая началась в июне 2018 года.
Слушания будут транслироваться в прямом эфире на двух официальных языках Суда – английском и французском.
"Летом 2014 года МИД Украины официально уведомил РФ о нарушении обеих конвенций. В течение 2014-2016 годов состоялось 8 раундов двусторонних переговоров, было направлено около 80 дипломатических нот по фактам нарушений и их квалификации по конвенциям. По результатам этих усилий Украина пришла к выводу о невозможности решения спора путем переговоров", – говорится в сообщении.
В своем иске Украина заявляет, что:
1. РФ нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, а ее должностные и частные лица поставляют оружие, предоставляют финансирование, проводят тренировки и оказывают другие формы помощи вооруженным формированиям, в частности т.н. ДНР и ЛНР и другим связанным с ними группам и отдельным лицам, действующим на территории Украины.
2. РФ нарушает требования Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и осуществляет дискриминационные действия в отношении крымскотатарского и украинского этнического населения в Крыму с февраля 2014 г. с целью закрепления российского доминирования на полуострове путем уничтожения конкурирующих культур.
- Напомним, еще в марте 2022 года Международный суд ООН обязал Россию немедленно прекратить вторжение в Украину.
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