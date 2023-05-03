Коротко: В ночь на 4 мая воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Сумской и Луганской областях. Об угрозе артобстрела сообщили в Никопольщине, Днепропетровская область.

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