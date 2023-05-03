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Война с Россией: хроника
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Главная Война с Россией РФ обстреливает Украину в ночь на 4 мая. Взрывы прогремели в северных областях, Херсоне и Днепропетровской области. Текстовый онлайн
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РФ обстреливает Украину в ночь на 4 мая. Взрывы прогремели в северных областях, Херсоне и Днепропетровской области. Текстовый онлайн

3 мая, 2023 среда
23:05
Война с Россией

Коротко: В ночь на 4 мая воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Сумской и Луганской областях. Об угрозе артобстрела сообщили в Никопольщине, Днепропетровская область.

Еспресо.TV в режиме реального времени следит за происходящим. С более подробной информацией можно ознакомиться ниже.

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22:57
3 мая, 2023 среда

В Херсонской ГВА подтвердили информацию о большом количестве взрывов.

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22:31
Жители северных областей Украины сообщают, что слышали взрывы.
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22:26

"Суспильне Херсон" сообщает о взрывах. Воздушная тревога не была объявлена.

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22:20
Воздушная тревога объявлена в Черниговской и Сумской областях
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21:51

Над Никополем зафиксировали осветительный боеприпас!

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21:49
Об угрозе артобстрела сообщили на Никопольщине!
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Украина
Россия
Луганщина
Сумщина
Днепропетровщина
Черниговщина
Никополь
Военные новости
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