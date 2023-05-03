В Херсонской ГВА подтвердили информацию о большом количестве взрывов.
РФ обстреливает Украину в ночь на 4 мая. Взрывы прогремели в северных областях, Херсоне и Днепропетровской области. Текстовый онлайн
Коротко: В ночь на 4 мая воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Сумской и Луганской областях. Об угрозе артобстрела сообщили в Никопольщине, Днепропетровская область.
Еспресо.TV в режиме реального времени следит за происходящим. С более подробной информацией можно ознакомиться ниже.
"Суспильне Херсон" сообщает о взрывах. Воздушная тревога не была объявлена.
Над Никополем зафиксировали осветительный боеприпас!
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