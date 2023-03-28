Об этом пишет "Коммерсант".

Стоимость госконтракта при этом может вырасти из 128 млрд рублей сразу на 40-60%. При этом в правительстве РФ отметили "невозможность срыва установленного срока сдачи".

Роснефть, согласно протоколу совещания, объясняет необходимость увеличения стоимости и переноса сроков срывом поставок крупных корпусных деталей — ледового зуба, кронштейнов пера руля и кронштейнов наружных гребных валов.

Предполагалось, что эти крупные детали для ледокола изготовит завод "Энергомашспецсталь", расположенный в Краматорске Донецкой области. Но Россия разбомбила это предприятие в прошлом мае — еще и радостно об этом отчиталась.

Контракт с новым производителем до сих пор не заключен, а сроки поставки этих деталей предварительно перенесены на август 2025 года.

Несвоевременная поставка составных частей может существенно сместить общий график строительства судна. К середине марта вместо 15% общего объема плановых работ выполнено только 5%.

"Россия" – ледоколам мощностью 120 МВт, что должно было обеспечить круглогодичное проведение судов по северному морскому пути с коммерческой скоростью в 10-12 узлов для вывоза углеводородов на внешние рынки. В первую очередь ледоколам должен обеспечить круглогодичный вывоз СПГ из арктических проектов НОВАТЕК на Ямале и Гидане.