РФ назвала "провокацией" заявления об эвакуации российских дипломатов из Украины
В МИД России считают "провокациями" сообщения об эвакуации дипломатов из российского посольства в Украине
Об этом заявила представительница МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.
По ее словам, заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о данных, подтверждающих подготовку эвакуации российских дипломатов из Украины, свидетельствуют о привлечении Вашингтона к "провокации" газеты The New York Times.
"У меня вопрос, какое дело Псаки и американской стороне к происходящему с посольствами других стран? Это первый вопрос. Второй вопрос, даже не вопрос, а ремарка. Это все можно охарактеризовать как провокационное поведение", - заявила Захарова.
- Напомним, The New York Times писали, что РФ приказала эвакуироваться дипломатам из двух консульств в Украине.
- Глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг эвакуацию из Украины российских дипломатов, а спикер украинского МИД Олег Николенко сообщил, что ведомство не получало такой информации от дипмиссий ни одной страны.
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