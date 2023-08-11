РФ нанесла ракетный удар по Украине: в Киеве обломки упали на территорию детской больницы, в Хмельницкой области работала ПВО

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Воздушные силы предупредили о пусках аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с МиГ-31К в направлении Киевской области в 10:04. Вскоре в столице раздались взрывы. В КГВА сообщили, что в Киеве и области работают силы ПВО.

Первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин написал, что противовоздушная оборона работает и в Хмельницкой области.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на территорию одной из детских больниц столицы упали обломки ракеты. Позже он добавил, что еще два места падения обломков ракет в Оболонском районе Киева. На улице Богатырской повреждена крыша частного дома. Также на Оболони обнаружили обломок на открытой местности в одном из дачных кооперативов. Пострадавших нет.

Начальник КГВА Сергей Попко уточнил , что, по предварительной информации, в Оболонском районе, на территории детской больницы упало несколько обломков. Данные о пострадавших и разрушениях выясняются.