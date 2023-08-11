Начальник КМВА Сергей Попко уточнил, что, по предварительной информации, в Оболонском районе, на территории детской больницы упало несколько обломков. Данные о пострадавших и разрушениях выясняются.
РФ нанесла ракетный удар по Украине: в Киеве обломки упали на территорию детской больницы, в Хмельницкой области работала ПВО
Утром, 11 августа, россияне атаковали ракетами несколько областей Украины, взрывы прогремели в столице, Киевской и Хмельницкой областях
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Воздушные силы предупредили о пусках аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с МиГ-31К в направлении Киевской области в 10:04. Вскоре в столице раздались взрывы. В КГВА сообщили, что в Киеве и области работают силы ПВО.
Первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин написал, что противовоздушная оборона работает и в Хмельницкой области.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на территорию одной из детских больниц столицы упали обломки ракеты. Позже он добавил, что еще два места падения обломков ракет в Оболонском районе Киева. На улице Богатырской повреждена крыша частного дома. Также на Оболони обнаружили обломок на открытой местности в одном из дачных кооперативов. Пострадавших нет.
Начальник КГВА Сергей Попко уточнил , что, по предварительной информации, в Оболонском районе, на территории детской больницы упало несколько обломков. Данные о пострадавших и разрушениях выясняются.
Первый заместитель начальника Хмельницкой ОВ Сергей Тюрин написал, что в области работает ПВО.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на территорию одной из детских больниц столицы упали обломки ракеты.
В 10:04 Воздушные силы сообщили о пусках аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с МиГ-31К в направлении Киевщины
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