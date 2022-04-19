РФ молчит о предложении обмена гражданских жителей Мариуполя и его защитников, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власти РФ не дают ответа относительно возможного обязательного гражданских жителей Мариуполя и его защитников
Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.
"К сожалению, мы не слышим от РФ ответа на предложение обмена, которое может позволить спасти мирных жителей и защитников Мариуполя. На это молчание стоит обратить внимание всем, кто был или может быть связан с Россией. Когда будет стихотворна ваша судьба молчанием. Это показательно. Это самый лучший аргумент, чтобы не связываться с РФ", - говорит Зеленский.
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