РФ молчит о предложении обмена гражданских жителей Мариуполя и его защитников, - Зеленский

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.



"К сожалению, мы не слышим от РФ ответа на предложение обмена, которое может позволить спасти мирных жителей и защитников Мариуполя. На это молчание стоит обратить внимание всем, кто был или может быть связан с Россией. Когда будет стихотворна ваша судьба молчанием. Это показательно. Это самый лучший аргумент, чтобы не связываться с РФ", - говорит Зеленский.

Сотни мирных жителей и защитников Мариуполя не верят гарантиям россиян и остаются в укрытиях на "Азовстали"