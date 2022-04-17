Сотни мирных жителей и защитников Мариуполя не верят гарантиям россиян и остаются в укрытиях на "Азовстали", - СМИ
Кроме участников обороны Мариуполя в корпусах и подвалах расположенного в городе металлургического комбината "Азовсталь" нашли убежище гражданские. Несколько сотен человек ждут освобождения от ВСУ и не верят России, что обещает якобы безопасные гуманитарные коридоры
Об этом говорится в письме от читателей, опубликованном изданием "Гордон" вечером 17 апреля 2022 года, передает Еспресо.TV.
"Россияне постоянно бомбят город. Условия в подвале ужасающие. Защитники Мариуполя умирают в страшных муках - нет необходимых лекарств и средств для оказания медицинской помощи. Многие ранены, в том числе тяжело, с ампутациями конечностей", - отмечается в сообщении.
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Люди пишут, что в подвалах на территории "Азовстали" уже полтора месяца от оккупантов скрываются сотни гражданских, женщины с детьми, в частности, с грудными младенцами. Они отказываются верить россиянам и не хотят выходить по предоставленным РФ "коридорам".
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"Жители Мариуполя больше не верят россиянам после того, как они разбили драмтеатр, роддом, больницы. Они берут людей в заложники, применяют пытки, расправляются с неугодными мирными жителями. Никто не верит гарантиям людей, разбомбивших драмтеатр", - говорят авторы письма и подчеркивают, что всех оставшихся нужно срочно эвакуировать.
- Напомним, защитники Украины продолжают героически удерживать в Мариуполе район морского порта и комбинат "Азовсталь", которые армия РФ пытается взять штурмом.
- Это бойцы добровольческого полка "Азов", морские пехотинцы и другие подразделения.
- "Азовцы" просят руководство Украины приложить усилия для деблокады Мариуполя.
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