РФ использует ЗАЭС, чтобы сыграть на страхе европейцев перед ядерной катастрофой, - Институт исследования войны

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на американский Институт исследования войны (ISW).

Также отмечается, что россияне пытаются подорвать волю Запада к оказанию военной поддержки украинскому контрнаступлению и использовать АЭС как ядерный щит для предотвращения ударов Украины по российской силе и технике.

Некоторые ключевые выводы аналитиков ISW:

- Россияне провели ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска, а также к востоку и югу от Бахмута.

- Российские войска провели серию наземных атак, пытаясь прорвать украинские оборонные рубежи к северу, западу и югу от Донецка.

– Россияне не вели наступательных операций на юге Украины и продолжали оборонные мероприятия.

– Деятельность украинских партизан и гражданское сопротивление разочаровывают оккупантов.

5 августа примерно в 14.30 российские военные трижды обстреливали Запорожскую АЭС. Они попали в высоковольтную линию связи. На одном из энергоблоков сработала аварийная защита, включились дизель-генераторы. В настоящее время этот блок разгружен и отключен от сети.

Вечером 5 августа на территории Запорожской АЭС было зафиксировано еще три удара. "Прилетело" возле энергоблока с ядерным реактором, есть риск распыления радиоактивных веществ.

Оккупанты 5–6 августа ударили ракетой по Запорожью, обстреляли магистраль, транспортирующую водород на ЗАЭС, повредили электролинии.

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил , что ЕС осуждает военные действия России возле Запорожской АЭС.

Оккупанты обстреливают Запорожскую АЭС, чтобы обесточить юг Украины, - Энергоатом