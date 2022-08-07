Оккупанты обстреливают Запорожскую АЭС, чтобы обесточить юг Украины, - Энергоатом

Об этом сообщает Энергоатом.

"Такими действиями рашисты перешли к новому сценарию – сценарию разрушений, созданию ядерной и радиационной аварии на ЗАЭС. Поэтому обстрелы станции, с высокой вероятностью, продолжатся", - пишут в ведомстве

По мнению Энергоатома, помешать этому могут слаженные действия организаций безопасности, в частности ООН, МАГАТЭ и WANO, а также постоянное давление на Россию со стороны международного сообщества для вывода военных из крупнейшего в Европе ядерного объекта и его полной демилитаризации.

"Необходимо вернуть ЗАЭС статус мирного гражданского объекта, которым она была до российского вторжения. Если сейчас этого не сделать, то Россия реализует свой план по превращению ЗАЭС в военную базу ядерных террористов. Этому сейчас способствуют активные действия находящихся на станции представителей Росатома". и координируют специальную программу по отрезанию ЗАЭС от энергосистемы Украины путем повреждения с помощью артиллерийских обстрелов всех линий связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. для обеспечения охлаждения ядерного топлива, содержащегося во всех ядерных реакторах и бассейнах выдержки отработанного ядерного топлива каждого энергоблока", - отмечают в Энергоатоме.

Также там добавляют, что ситуацию значительно усложняет размещение захватчиками своей военной техники с оружием и взрывчаткой в ​​машинных залах энергоблоков №1 и №2, что является фактическим минированием энергоблоков с двумя ядерными реакторами крупнейшей в Европе атомной электростанции.

"И это в дополнение к минированию береговой линии ЗАЭС по линии пруда-охладителя и прилегающего берега Каховского водохранилища. Вскоре это все с высокой вероятностью может привести к ядерной и радиационной катастрофе, последствия которой ощутит не только Украина, но и вся Европа", - отмечают в ведомстве.

Энергоатом в очередной раз призывает ООН, МАГАТЭ и все мировое сообщество предпринять все возможные меры по направлению безопасности миссии на Запорожскую АЭС с последующей ее демилитаризацией и выводом вооруженных российских военных со станции и всей прилегающей территории, в том числе из города Энергодар.

5 августа примерно в 14.30 российские военные трижды обстреливали Запорожскую АЭС. Они попали в высоковольтную линию связи. На одном из энергоблоков сработала аварийная защита, включились дизель-генераторы. В настоящее время этот блок разгружен и отключен от сети.

Вечером 5 августа на территории Запорожской АЭС было зафиксировано еще три удара. "Прилетело" возле энергоблока с ядерным реактором, есть риск распыления радиоактивных веществ.

Оккупанты 5–6 августа ударили ракетой по Запорожью, обстреляли магистраль, транспортирующую водород на ЗАЭС, повредили электролинии.

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил , что ЕС осуждает военные действия России возле Запорожской АЭС.

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