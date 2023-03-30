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OPINION

Революции и войны не всегда являются катализаторами перемен

Алексей Тимофеев
30 мартa, 2023 четверг
18:09
Мнение

Утверждение этого — фундаментальная ошибка авторов пространных соображений на тему о неизбежном светлом будущем, которое должно наступить вслед за кризисом

Думать, что революции и войны — это всегда катализаторы перемен к лучшему, — фундаментальная ошибка авторов размышлений на тему о неизбежном светлом будущем, которое должно наступить вслед за кризисом. Там, где пишется о "кризис — это возможность".

Ровно наоборот. Такие кризисы как революции и войны — это результаты и индикаторы глубоких, в прямом смысле неразрешимых проблем в политике и экономике страны — внутренней и внешней. Эти проблемы многолетние и глубоко укоренены. В истории полно примеров, когда революции и войны не делают больное общество сильнее. Бывает так, что они его добивают.

Не ждите попутного ветра после потрясений, который возьмется неизвестно откуда, сдует все проблемы и сам вас куда-то унесет. Не повторяйте ошибок политических идиотов, последствия управления которых мы постоянно ощущаем на собственной шкуре

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Не ждите попутного ветра после потрясений, который возьмется неизвестно откуда, сдует все проблемы и сам вас куда-то унесет. Не повторяйте ошибки политических идиотов, последствия управления которых мы постоянно ощущаем на собственной шкуре.

Чем глубже ваши проблемы — тем более титанические усилия для их исправления нужны именно от вас. Нет никаких лифтов, в которые можно сесть и подняться на десять этажей развития. Каждый шаг – это работа над собственными ошибками.

Критичность мышления, прагматизм выводов, жесткая связь с реальностью — отправная точка политического и экономического выздоровления. Пока живу – надеюсь.

Источник

Об авторе. Алексей Тимофеев, автор курса в Академии Делойт в Украине, экскеровщик Смарт-Холдинг

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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