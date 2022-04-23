Рефат Чубаров призвал крымчан посылать военкомов оккупантов курсом российского военного корабля
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обратился к жителям оккупированного Крыма, чтобы они отказывались от повесток в армию
Об этом он написал в Facebook.
"Жители оккупированного Крыма - молодежь призывного возраста и находящиеся в запасе военнообязанные! От вас зависит – не стать убийцей и не быть убитым! Посылайте российских военкомов в оккупированном Крыму курсом российского военного корабля! В случае угрозы принудительного призыва к российской оккупационной армии немедленно уезжайте через третьи страны в Украину!", - сообщил Рефат Чубаров.
- Чубаров также считает, что у сторонников России в Крыму нескрываемый страх, потому что понимают - Украина вернет полуостров по результатам войны
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.73
Покупка 30.73Продажа 32
-
EUR
Покупка 33.17Продажа 34.72
- Актуальное
- Важное