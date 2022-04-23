Рефат Чубаров призвал крымчан посылать военкомов оккупантов курсом российского военного корабля

Об этом он написал в Facebook.



"Жители оккупированного Крыма - молодежь призывного возраста и находящиеся в запасе военнообязанные! От вас зависит – не стать убийцей и не быть убитым! Посылайте российских военкомов в оккупированном Крыму курсом российского военного корабля! В случае угрозы принудительного призыва к российской оккупационной армии немедленно уезжайте через третьи страны в Украину!", - сообщил Рефат Чубаров.

Чубаров также считает, что у сторонников России в Крыму нескрываемый страх, потому что понимают - Украина вернет полуостров по результатам войны