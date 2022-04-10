Сторонники России в Крыму имеют нескрываемый страх, потому что понимают - Украина вернет полуостров по результатам войны, - Чубаров

Об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал в эфире Радио НВ .

"В оккупационных властях Крыма могут что угодно думать о Херсонской области или части Запорожской области, но понятно, что принципиальные решения будут приниматься в Москве. Да, есть такие прогнозы, что мол надо "присоединить" близлежащие районы Херсонской области в Крым, если Москва не будет готова объявить на территории Херсона так называемую "ХНР". Есть разные фантазии, но это никого и ни к чему не обязывает", - сказал он.



Чубаров добавил, что в Крыму все население в целом следит за происходящим на материковой части Украины.

"Если одна часть населения, назовем ее условно оккупанты, включая членов их семей, это коллаборанты местные и сторонники России - она не большая, но она не является большинством. Они следят с нескрываемым страхом, потому что они осознают, что завершением этой войны будет освободжене раньше оккупированных украинских территорий и для них сейчас главное, чтобы не упустить тот момент, когда они должны покинуть срочно полуостров и эти страхи откровенны", - отметил Чубаров.

При этом Чубаров обратил внимание на другую группу оккупированного полуострова — это крымские татары, этнические украинцы, также следящие за происходящим.

"Это люди, которые живут надеждой на восстановление украинского суверенитета над Крымом и вот эти люди должны сейчас получать наибольшую нашу поддержку, хотя бы моральную, чтобы все политики, на всех уровнях на территории материковой Украины, любыми высказываниями должны усиливать надежду этих людей на увольнение от российских оккупантов", - подытожил глава Меджлиса.