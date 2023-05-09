"Реал" – "Манчестер Сити": онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов
9 мая испанский "Реал" встречается в Мадриде с английским "Манчестер Сити" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Эспрессо.TV проведет текстовый онлайн игры. Начало – в 22:00.
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