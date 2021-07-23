Разрушенное из-за агрессии РФ жилье: в ОАСК требуют отменить положение о компенсации за объекты только на подконтрольной территории и ограничение суммы выплат

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК .

"Истица оспаривает отдельные пункты постановления Кабинета Министров, которым был утвержден порядок предоставления и определение размера денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации, вызванной вооруженной агрессией РФ", - говорится в сообщении.

Среди требований иска - отменить положения, которыми было установлено, что денежная компенсация предоставляется пострадавшим, которые являются собственниками жилья, находящегося на контролируемых Украиной территориях, и при этом размер компенсации не может превышать 300 тыс. грн за один объект жилья.

"По мнению истицы, такие ограничения дискриминируют жителей неподконтрольных территорий и являются незаконными. Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по административному делу", - заявили в пресс-службе.