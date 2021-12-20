Расследование по делу о смерти нардепа Полякова: полиция проводит около 20 экспертиз, остались две версии следствия
Начальник полиции Киева Иван Выговский сообщил, что в настоящее время досудебное расследование по делу смерти нардепа Антона Полякова продолжается, проводится около 20 экспертиз
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
"На сегодняшний день досудебное расследование продолжается, версии у нас остается две: самостоятельное или принудительное попадание наркотического вещества в организм", - подчеркнул Выговский.
По его словам, правоохранители установили весь круг лиц, с кем у депутата было общение, четко разложили хронологию последнего дня жизни депутата.
"Установили и проводим следственные действия со всеми причастными лицами, свидетелями. Плюс проводим очень много технических мероприятий. Но больше ничего говорить по этому делу я сейчас не могу", - сообщил он.
Выговский отметил, что правоохранители провели встречу с представителями временной следственной комиссии ВР по смерти Полякова.
"Мы на прошлой неделе проводили с ними совместную встречу и проработали определенные направления. Что касается телефона Полякова, то по завершении следствия мы все расскажем, сейчас это может навредить следствию", - сказал он.
- Напомним, нардеп Антон Поляков был найден мертвым 8 октября. Заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил, что в организме Полякова обнаружили метадон и димедрол.
- 9 ноября нардеп от партии "За будущее" Анна Скороход зарегистрировала проект постановления №6300 о создании Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования убийства народного депутата Полякова.
- 18 ноября Верховная Рада приняла постановление о создании Временной следственной комиссии ВР по расследованию убийства нардепа Антона Полякова.
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