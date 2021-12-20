Расследование по делу о смерти нардепа Полякова: полиция проводит около 20 экспертиз, остались две версии следствия

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"На сегодняшний день досудебное расследование продолжается, версии у нас остается две: самостоятельное или принудительное попадание наркотического вещества в организм", - подчеркнул Выговский.



По его словам, правоохранители установили весь круг лиц, с кем у депутата было общение, четко разложили хронологию последнего дня жизни депутата.

"Установили и проводим следственные действия со всеми причастными лицами, свидетелями. Плюс проводим очень много технических мероприятий. Но больше ничего говорить по этому делу я сейчас не могу", - сообщил он.

Выговский отметил, что правоохранители провели встречу с представителями временной следственной комиссии ВР по смерти Полякова.

"Мы на прошлой неделе проводили с ними совместную встречу и проработали определенные направления. Что касается телефона Полякова, то по завершении следствия мы все расскажем, сейчас это может навредить следствию", - сказал он.

