Рашисты нанесли ракетный удар по аэропорту Александрии, – мэр
15 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по аэропорту города Александрия на Кировоградщине.
Об этом сообщил мэр города Сергей Кузьменко.
"Город Александрия, 22:26 15 апреля - рэкетный удар по инфраструктуре аэродрома. Продолжаются аварийно-спасательные работы", - написал городской голова.
- Отметим, в пятницу, 15 апреля, украинские защитники продолжили уничтожать воздушные цели врага, в частности, обезвредив один самолет и один вертолет россиян.
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