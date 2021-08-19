"Рапид" - "Заря": состав украинцев на матч Лиги Европы
В плей-офф раунде квалификации Лиги Европы луганская "Заря" сыграет против венского "Рапида"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Букмекеры считают "Рапид" безоговорочным фаворитом встречи. На победу австрийцев коэффициент 1,65. Ничья оценивается в 4,14. Победа "Зари" лишь в 4,80.
"Заря" свой путь в Лиге Европы начинает именно с плей-офф квалификации. Венский "Рапид" в третьем раунде квалификации прошел кипрский "Анартосис" (4: 2 по сумме двух матчей).
Матчи плей-офф квалификации состоятся 19 и 26 августа. Победитель сыграет в групповом этапе турнира.
Лига Европы
Квалификация. Плей-офф
19 августа
"Рапид" (Австрия) - "Заря" (Украина)
"Заря": Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жунинью, Громов, Кабаев, Назарин, Кочергин, Булеца, Сайядманеш.
Вена, стадион "Альянцштадион"
Начало в 22:00
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