"Рапид" - "Заря": где и когда смотреть матч украинцев в Лиге Европы
В плей-офф раунде квалификации Лиги Европы луганская "Заря" сыграет против венского "Рапида"
"Заря" свой путь в Лиге Европы начинает именно с плей-офф квалификации. Венский "Рапид" в третьем раунде квалификации прошел кипрский "Анартосис" (4: 2 по сумме двух матчей).
Матчи плей-офф квалификации состоятся 19 и 26 августа. Победитель сыграет в групповом этапе турнира.
Лига Европы
Квалификация. Плей-офф
19 августа
"Рапид" (Австрия) - "Заря" (Украина)
Вена, стадион "Альянцштадион"
Начало в 22:00
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