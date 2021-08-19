"Рапид" - "Заря": где и когда смотреть матч украинцев в Лиге Европы

"Заря" свой путь в Лиге Европы начинает именно с плей-офф квалификации. Венский "Рапид" в третьем раунде квалификации прошел кипрский "Анартосис" (4: 2 по сумме двух матчей).



Матчи плей-офф квалификации состоятся 19 и 26 августа. Победитель сыграет в групповом этапе турнира.



Лига Европы



Квалификация. Плей-офф



19 августа



"Рапид" (Австрия) - "Заря" (Украина)



Вена, стадион "Альянцштадион"



Начало в 22:00



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