Рада возобновила работу ВСК по убийству нардепа Полякова
Верховная Рада возобновила работу Временной следственной комиссии по расследованию убийства нардепа Антона Полякова
Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в телеграме.
"Верховная Рада продолжила работу ВСК по расследованию убийства нардепа Полякова", – написал нардеп.
- Напомним, нардеп Антон Поляков был найден мертвым 8 октября 2021 года. Заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил , что в организме Полякова обнаружили метадон и димедрол.
- 18 ноября того же года Верховная Рада создала ВСК по расследованию убийства Полякова.
- В декабре 2021 года начальник полиции Киева Иван Выговский сообщил, что досудебное расследование по делу смерти нардепа Антона Полякова ведется, проводится около 20 экспертиз.
- Внефракционный народный депутат Антон Поляков выдвинул более 6 тыс. правок в закон об урегулировании банковской деятельности (так называемый антиколомойский закон).
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