Рада упростила присоединения к электросетям в Украине

Принятие законопроекта поддержали 347 народных депутатов, передает Еспресо.TV.



Согласно пояснительной записке к проекту закона, документ внедряет принцип "единого окна" для подачи заказчиком обращений, заявлений, запросов и получения информации, необходимой для проектирования и осуществления строительно-монтажных работ.



Отмечается, что законопроект устраняет сложную процедуру оформления прав на земельные участки, необходимые для размещения объектов энергетики.



Кроме того, документ предусматривает принцип молчаливого согласия при утверждении органами исполнительной и местной власти проектов землеустройства по отводу земельных участков и предоставления их в пользование операторам систем распределения для строительства и эксплуатации линейных объектов энергетической инфраструктуры.



При этом внесение изменений в Государственный земельный кадастр сокращается до одного дня, регулируется вопрос отказа в государственной регистрации участка в кадастре.

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