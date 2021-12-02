Рада приняла законопроект о выплате "тысячи Зеленского" за вакцинацию
Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект (№6297) о выплате украинцам тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса
За соответствующее решение проголосовали 253 нардепа, передает Еспресо.TV.
В пояснительной записке говорится, что 3 млрд гривен будут направлены на социальную поддержку застрахованных лиц, пострадавших от ограничительных карантинных мер, приведших к временной остановке работы хозяйствующих субъектов. Это решение должно стимулировать бизнес и наемных работников к вакцинации от COVID-19.
За эти средства граждане с 19 декабря смогут:
- приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб;
- купить билеты для путешествий внутри страны – на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы;
- посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал;
- купить книги.
- Напомним, 15 ноября президент Владимир Зеленский анонсировал программу поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики: украинцы, которые привились двумя дозами вакцины от COVID-19, смогут получить по 1 тыс. грн.
- 30 ноября в Минэкономики рассказали, что деньги будут начисляться через приложение "Дия". Для получения выплаты необходимо выбрать в приложении услугу "поддержка", пройти проверку на соответствие определенным критериям и открыть в онлайн банке виртуальный счет, на который поступит выплата.
- Премьер-министр Денис Шмигаль 2 декабря заявил, что правительство планирует увеличить общую сумму выплат за полную вакцинацию от коронавируса, этот вопрос должен быть рассмотрен Верховной Радой в ближайшее время.
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