Правительство дополнительно выделит 8 млрд грн на выплаты "тысячи Зеленского"
Правительство планирует увеличить общую сумму выплат за полную вакцинацию от коронавируса, этот вопрос должна рассмотреть Верховная Рада в ближайшее время
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина в четверг, 2 декабря.
"Цель программы – поддержать бизнес и простимулировать вакцинацию. Поскольку ожидаем увеличение обращений, то принято решение увеличить сумму, направленную на выплаты до 8 млрд грн. В ближайшее время Верховная Рада должна рассмотреть этот вопрос", – заявил он.
На программу поощрений для вакцинированных граждан и отраслей бизнеса, наиболее пострадавших от пандемии, правительство изначально планировало выделить в общей сложности 6 млрд грн - 3 млрд до конца года и еще 3 в начале 2022 года.
- Напомним, 15 ноября президент Владимир Зеленский анонсировал программу поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики: украинцы, которые привились двумя дозами вакцины от COVID-19, смогут получить по 1 тыс. грн.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль уточнил список услуг, за которые можно расплатиться этими выплатами.
- В Минэкономики рассказали, что деньги можно будет получить в декабре 2021 года.
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