Рада создала ВСК для расследования смерти нардепа Полякова

За соответствующее решение проголосовали 322 депутата, передает Еспресо.TV.



Целью целью является проверить ход расследования смерти нардепа Полякова и инициировать вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.



В пояснительной записке постановления говорится, что срок деятельности Временной следственной комиссии составляет один год.



Через шесть месяцев со дня образования ВСК должен подать на рассмотрение ВР отчет о проделанной работе.

Напомним, нардеп Антон Поляков был найден мертвым 8 октября. Заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил , что в организме Полякова нашли метадон и димедрол.

9 ноября Нардепка от партии "За будущее" Анна Скороход 9 ноября зарегистрировала проект постановления №6300 о создании Временной следственной комиссии ВР по расследованию убийства народного депутата Полякова.