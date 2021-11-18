Рада создала ВСК для расследования смерти нардепа Полякова
Верховная Рада приняла постановление об образовании Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования убийства нардепа Антона Полякова
За соответствующее решение проголосовали 322 депутата, передает Еспресо.TV.
Целью целью является проверить ход расследования смерти нардепа Полякова и инициировать вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.
В пояснительной записке постановления говорится, что срок деятельности Временной следственной комиссии составляет один год.
Через шесть месяцев со дня образования ВСК должен подать на рассмотрение ВР отчет о проделанной работе.
- Напомним, нардеп Антон Поляков был найден мертвым 8 октября. Заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил , что в организме Полякова нашли метадон и димедрол.
- 9 ноября Нардепка от партии "За будущее" Анна Скороход 9 ноября зарегистрировала проект постановления №6300 о создании Временной следственной комиссии ВР по расследованию убийства народного депутата Полякова.
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