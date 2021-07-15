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Рада приняла к сведению бюджетную декларацию на 2022-2024 годы

15 июля, 2021 четверг
11:58

Верховная Рада приняла к сведению подготовленную Кабинетом министров бюджетную декларацию на 2022-2024 годы

Решение поддержали 269 народных депутатов, передает Еспресо.TV.

Документ содержит общие показатели доходов и финансирования госбюджета, общие предельные показатели расходов госбюджета, размер минимальной заработной платы, прожиточного минимума и другие цели государственной политики.

Бюджетная декларация на 2022-2024 годы также учитывает цели и приоритеты, определенные программой президента Украины, программой деятельности Кабмина, прогнозными и программными документами экономического и социального развития, в частности, Национальной экономической стратегии до 2030 года.

Так, в среднесрочной перспективе усилия будут направлены на поддержку макроэкономической стабильности, стимулирование экономики для преодолеть негативных последствий, вызванных ограничительными мерами в связи с COVID-19.

Среди приоритетов бюджетной политики, определенных Бюджетным декларации, является усиление обороноспособности и безопасности государства, развитие агропромышленного комплекса, формирование чистого и безопасного окружающей среды, развитие административных услуг и их цифровизация, усиление энергонезависимости, создание эффективной и совершенной системы осуществления социальной поддержки и пенсионного обеспечения населения, обеспечение качественной, современной, доступной и инклюзивного образования, обеспечение качественного уровня медицины, а также повышение прозрачности в управлении государственными финансами.

  • Напомним, Кабмин 1 июня одобрил бюджетную декларацию на 2022-2024 годы.

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