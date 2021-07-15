Рада приняла к сведению бюджетную декларацию на 2022-2024 годы
Верховная Рада приняла к сведению подготовленную Кабинетом министров бюджетную декларацию на 2022-2024 годы
Решение поддержали 269 народных депутатов, передает Еспресо.TV.
Документ содержит общие показатели доходов и финансирования госбюджета, общие предельные показатели расходов госбюджета, размер минимальной заработной платы, прожиточного минимума и другие цели государственной политики.
Бюджетная декларация на 2022-2024 годы также учитывает цели и приоритеты, определенные программой президента Украины, программой деятельности Кабмина, прогнозными и программными документами экономического и социального развития, в частности, Национальной экономической стратегии до 2030 года.
Так, в среднесрочной перспективе усилия будут направлены на поддержку макроэкономической стабильности, стимулирование экономики для преодолеть негативных последствий, вызванных ограничительными мерами в связи с COVID-19.
Среди приоритетов бюджетной политики, определенных Бюджетным декларации, является усиление обороноспособности и безопасности государства, развитие агропромышленного комплекса, формирование чистого и безопасного окружающей среды, развитие административных услуг и их цифровизация, усиление энергонезависимости, создание эффективной и совершенной системы осуществления социальной поддержки и пенсионного обеспечения населения, обеспечение качественной, современной, доступной и инклюзивного образования, обеспечение качественного уровня медицины, а также повышение прозрачности в управлении государственными финансами.
- Напомним, Кабмин 1 июня одобрил бюджетную декларацию на 2022-2024 годы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.18
Покупка 27.18Продажа 27.39
-
EUR
Покупка 32.06Продажа 32.43
- Актуальное
- Важное