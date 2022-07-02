Пушилин назначил себе новых "министров". Они с Сахалина, из Удмуртии и Нижнего Новгорода
2 июля Пушилин назначил четырех российских чиновников на должности министров псевдореспублики с Сахалина, из Удмуртии и Нижнего Новгорода
Об этом информирует в телеграме псевдоголова "ДНР" Денис Пушилин.
"Необходимость скорейшего перехода в российское правовое поле, в российскую парадигму государственного управления требует наличия новых компетенций у первых руководителей ведомств. Поэтому мы пригласили возглавить ряд министерств опытных российских управленцев", - написал глава террористической организации "ДНР".
Известно, что бывшая заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи минобразования РФ Ольга Колударова возглавила министерство образования и науки. Михаил Кушаков станет первым замминистра.
Экс-замминистра здравоохранения Сахалинской области Дмитрий Гарцев стал министром здравоохранения "ДНР". Александру Оприщенко предложили должность первого зама.
Бывший глава Кстовского района Нижегородской области и министр энергетики и ЖКХ региона Андрей Чертков стал министром угля и энергетики, а Анатолий Нестеренко – его первым заместителем.
Экс-член Общественной палаты Удмуртской Республики Дмитрий Шмелев стал министром доходов и сборов.
Заместителем министра связи по вопросам цифровизации станет Денис Курашов.
Алексей Рудаков остается в команде, назначение состоится чуть позже.
В "ДНР" это не первое назначение россиян на государственные должности – 8 июня Пушилин назначил новым премьер-министром Виталия Хоценко, выходца из Минпромторга России и выпускника так называемой школы губернаторов.
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