Об этом информирует в телеграме псевдоголова "ДНР" Денис Пушилин.

"Необходимость скорейшего перехода в российское правовое поле, в российскую парадигму государственного управления требует наличия новых компетенций у первых руководителей ведомств. Поэтому мы пригласили возглавить ряд министерств опытных российских управленцев", - написал глава террористической организации "ДНР".



Известно, что бывшая заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи минобразования РФ Ольга Колударова возглавила министерство образования и науки. Михаил Кушаков станет первым замминистра.



Экс-замминистра здравоохранения Сахалинской области Дмитрий Гарцев стал министром здравоохранения "ДНР". Александру Оприщенко предложили должность первого зама.



Бывший глава Кстовского района Нижегородской области и министр энергетики и ЖКХ региона Андрей Чертков стал министром угля и энергетики, а Анатолий Нестеренко – его первым заместителем.



Экс-член Общественной палаты Удмуртской Республики Дмитрий Шмелев стал министром доходов и сборов.



Заместителем министра связи по вопросам цифровизации станет Денис Курашов.



Алексей Рудаков остается в команде, назначение состоится чуть позже.



В "ДНР" это не первое назначение россиян на государственные должности – 8 июня Пушилин назначил новым премьер-министром Виталия Хоценко, выходца из Минпромторга России и выпускника так называемой школы губернаторов.

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