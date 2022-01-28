"Пропагандистская машина пытается скрыть тысячи военных и кричит "Мир!": посольство США выложило ролик с фактами агрессии РФ против Украины

Об этом пресс-служба посольства сообщила в Twitter.



"Как узнать, что Россия хочет войны? Она кричит "Мир!" Сейчас пропагандистская машина Кремля работает на полной скорости, пытаясь скрыть тысячи военных, сосредоточенных на границе Украины", - говорится в сообщении.



Посольство также обнародовало видеоролик, в котором процитировало заявления российских официальных лиц о якобы стремлении к миру, привело видеофакты российской военной агрессии и предостерегло, что сейчас Россия усилила дезинформацию, что Украина является "агрессором" для оправдания своих заранее спланированных военных действий.



"Угроза эскалации военных действий реальна, но информационная война Кремля давно разворачивается на полную. Их слову нельзя верить. Мы видели это в прошлом. Кремль не хочет мира", - уточнили в посольстве.



Кроме того, американские дипломаты отметили, что гибридная война преследует цель расколоть и запугать украинское общество, "но мы остаемся едиными и вместе дадим отпор лжи Кремля".

Напомним, премьер Испании предупредил Россию о серьезных последствиях для экономики в случае нового нападения на Украину.

Россия начала перебрасывать в Белоруссию истребители Су-35.

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