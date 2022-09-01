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Промышленная деятельность в Азии спадает через COVID-19 в Китае и замедление экономики в США

1 сентября, 2022 четверг
06:21
Экономика

Промышленная деятельность в Азии упала в августе, поскольку ограничения, связанные с COVID-19 в Китае, и давление на расходы продолжали наносить ущерб предприятиям, ухудшая перспективы хрупкого экономического восстановления региона.

Об этом сообщает Reuters.

Производственная деятельность была слабой в разных странах от Японии, Китая, Южной Кореи до Тайваня, что свидетельствует о том, что низкий спрос придает головной боли компаниям, уже страдающим длительными ограничениями предложения.

Решимость Федеральной резервной системы США продолжать агрессивное повышение процентных ставок также усугубляет деловые настроения, разжигая опасения рецессии на одном из крупнейших экспортных рынков Азии, считают аналитики.

"Сдерживание пандемии в Китае и геополитическая напряженность с Соединенными Штатами продолжают нарушать цепочки поставок. Растущая инфляция также наносит ущерб внутреннему спросу в Азии", - говорит Тору Нисихама, главный экономист Института исследования жизни Dai-ichi в Токио и добавляет, что рецессии в США также не помогают. Экономики США и Китая являются двигателями глобального роста, поэтому когда они шатаются, это создает проблемы для бизнеса".

Китайский частный индекс менеджеров по закупкам Caixin/Markit в августе сократился впервые за три месяца, как показали данные в четверг, из-за низкого спроса, дефицита электроэнергии и новых вспышек COVID-19, нарушивших производство.

Неожиданно слабые показатели повторили официальный PMI Китая, опубликованный в среду, который также был ниже отметки в 50 пунктов, отделяющий рост от сокращения на месячной основе.

Экспортные электростанции были столь же слабы. Заводская активность Японии в августе выросла самыми низкими темпами почти за год, в то время как в Южной Корее сократилась наибольшей скоростью за два года, показали PMI для обеих стран.

Производственная деятельность также резко ухудшилась на Тайване, причем как производство, так и новые заказы рухнули самыми быстрыми темпами с момента первой волны пандемии в мае 2020 года.

"Заметное ухудшение спроса также означало, что фирмы сократили покупательскую деятельность и запасы, поскольку все больше компаний ожидают дальнейшего снижения уровня производства в течение следующего года", - говорит заместитель директора по экономике S&P Global Аннабель Фиддес о прогнозе производства на Тайване.

Однако ослабление спроса обладает побочным эффектом ослабления ценового давления. Южнокорейские производители наблюдали рост цен на сырье в августе самыми низкими темпами за 19 месяцев.

Средние издержки, с которыми сталкиваются тайваньские производители продуктов, свалились в первый раз с мая 2020 года, так как цены на некие виды сырья, такие как сталь и нефть, начали падать.

Юго-Восточная Азия оставалась ярким пятном в регионе: рост производственной активности в Индонезии, Филиппинах и Таиланде ускорился, тогда как рост в Малайзии несколько замедлился.

  • Напомним, Украина за два месяца заработала от экспорта электроэнергии почти 3 млрд. грн.

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