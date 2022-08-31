Украина за два месяца заработала от экспорта электроэнергии около 3 млрд грн
Поступления НЭК "Укрэнерго" от продажи межгосударственного пересечения для экспорта электроэнергии в Румынию и Словакию в период с 30 июня по 31 августа выросли до 2,94 миллиарда гривен
Об этом свидетельствуют данные компании, передает Интерфакс-Украина.
В последние десять дней августа поступления от продажи пересечения увеличились на 1,02 млрд грн за счет роста цены на э/э в Европе, что напрямую влияет на цену пересечения.
В результате, пересечение в Румынию за десять дней обошлось экспортерам в 502,1 млн грн, что в пересчете на сутки на 39% выше, чем в третью неделю августа, в Словакию – 519,5 млн грн (на 63% выше среднего суточная стоимость пересечения в третью неделю августа).
Самым дорогим было пересечение на последние сутки августа – по Румынии 56,8 млн грн, по Словакии 59,4 млн грн.
Государственное ЧАО "Укргидроэнерго" продолжало выкупать сечение 100 МВт равным графиком для поставок э/э в Молдову (в общей сложности 2400 МВт-час в сутки).
Сечение в Польшу продолжает выкупать на суточных аукционах в дополнение к выкупленным 147 МВт мощности на месячном аукционе "ДТЭК Западэнерго" - на 22-31 августа по 63 МВт каждый час (1512 МВт-час в сутки).
- Отметим, вчера, 30 августа, стоимость электроэнергии в Европе впервые превысила 1000 евро.
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